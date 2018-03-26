شؤون فلسطينية

لثمانية أيام.. الاحتلال يَفرِض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة

لثمانية أيام.. الاحتلال يَفرِض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين: إنها تعتزم فرض إغلاق شامل الأسبوع الجاري على الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لمدة ثمانية أيام بحجة الأعياد اليهودية.

ووفق وسائل الإعلام العبري، فإن الإغلاق، سيبدأ اعتباراً من منتصف ليلة الخميس 29/3 حتى ليلة 7/4.

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