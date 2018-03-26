لثمانية أيام.. الاحتلال يَفرِض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين: إنها تعتزم فرض إغلاق شامل الأسبوع الجاري على الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لمدة ثمانية أيام بحجة الأعياد اليهودية.ووفق وسائل الإعلام العبري، فإن الإغلاق، سيبدأ اعتباراً من منتصف ليلة الخميس 29/3 حتى ليلة 7/4.