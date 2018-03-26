دولي

وصول المحققين لمقر إقامة نتنياهو للتحقيق معه بالقضية 4000

وصول المحققين لمقر إقامة نتنياهو للتحقيق معه بالقضية 4000
نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير
رام الله - دنيا الوطن
وصل محققو وحدة (لاهف) صباح اليوم الاثنين، إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبدء التحقيق معه وزوجته سارة وابنه يائير في قضية (بيزك) المعروفة إعلامياً بملف (4000)، بحسب ما جاء على موقع القناة 14 العبرية.

وأفادت القناة ذاتها، أنه من المتوقع، أن تستمر التحقيقات مع نتنياهو وعائلته لمدة خمس ساعات.

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