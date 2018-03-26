الدفاعات الجوية السعودية تعترض سبعة صواريخ باليستية



وقال التحالف العسكري، الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين في اليمن في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "مساء الأحد، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق سبعة صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان"، مشيراً إلى أنه "تم اعتراضها جميعًا وتدميرها".





رام الله - دنيا الوطناعترضت الدفاعات الجوية السعودية مساء أمس الأحد، سبعة صواريخ باليستية، أطلقتها الجماعات الحوثية، باتجاه العاصمة الرياض ومدن أخرى، مشيرة إلى أن الشظايا الناجمة عن تدمير هذه الصواريخ في الجو أوقعت قتيلاً واحداً على الأقل، بالإضافة إلى أضرار مادية.