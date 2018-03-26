خمس جرافات إسرائيلية تتوغل شرقي رفح جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنتوغل عدد من الجرافات العسكرية، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود شرقي رفح جنوب قطاع غزة.وفي التفاصيل، أفادت وكالات محلية بتوغل 5 جرافات عسكرية من نوع (D9) شرقي رفح، انطلاقاً من بوابة صوفا العسكرية.