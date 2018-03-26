شؤون فلسطينية

خمس جرافات إسرائيلية تتوغل شرقي رفح جنوب القطاع

خمس جرافات إسرائيلية تتوغل شرقي رفح جنوب القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توغل عدد من الجرافات العسكرية، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أفادت وكالات محلية بتوغل 5 جرافات عسكرية من نوع (D9) شرقي رفح، انطلاقاً من بوابة صوفا العسكرية.

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