خمس جرافات إسرائيلية تتوغل شرقي رفح جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
توغل عدد من الجرافات العسكرية، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود شرقي رفح جنوب قطاع غزة.
وفي التفاصيل، أفادت وكالات محلية بتوغل 5 جرافات عسكرية من نوع (D9) شرقي رفح، انطلاقاً من بوابة صوفا العسكرية.
توغل عدد من الجرافات العسكرية، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود شرقي رفح جنوب قطاع غزة.
وفي التفاصيل، أفادت وكالات محلية بتوغل 5 جرافات عسكرية من نوع (D9) شرقي رفح، انطلاقاً من بوابة صوفا العسكرية.
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