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الأردن يُحبط مخططاً لتنظيم الدولة كان يستهدف المخابرات والشرطة

الأردن يُحبط مخططاً لتنظيم الدولة كان يستهدف المخابرات والشرطة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأردن أمس الأحد، عن إحباط مخطط لتنظيم الدولة، كان يستهدف المخابرات والشرطة في مدينة الرصيفة شرقي العاصمة عمّان.

وبحسب لائحة الاتهام، التي ستبدأ محكمة أمن الدولة النظر فيها الأسبوع المقبل، فإن عناصر خلية نائمة تضم 15 شخصاً تتبع تنظيم الدولة، خططت لعمل مسلح ضد العاملين في مكتب المخابرات، ومديرية الشرطة ومركز أمن ياجوز في مدينة الرصيفة، إضافة إلى الدوريات الموجودة على طريق عمان- الزرقاء بحلول نهاية العام الفائت، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (الشرق الأوسط).

ويواجه المتهمون سبع تهم هي: المؤامرة بقصد القيام بأعمال مسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال عنيفة، والترويج لأفكار جماعة مسلحة، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط مسلح.

وجاء في لائحة الاتهام، أن المتهمين حصلوا على فتوى من تنظيم الدولة تجيز تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية.

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