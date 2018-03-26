الاثنين: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والجو مُغبّر وجَاف

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-8 20-11 27-16 بيت لحم 18-8 20-11 27-16 رام الله والبيرة 17-7 19-10 26-15 طولكرم 20-12 22-14 29-18 نابلس 19-9 21-12 28-17 قلقيلية 20-12 22-14 29-18 جنين 20-10 23-12 30-15 سلفيت 18-8 20-11 27-16 طوباس 20-10 23-12 30-15 روابي 20-8 21-11 28-16 الخليل 17-7 19-10 26-15 غزه 19-14 21-16 26-17 أريحا 26-14 27-16 33-19 خانيونس 19-14 21-16 26-17 الأغوار الشمالية 24-12 25-14 31-17 رفح 20-13 22-15 27-18

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/03/27: يستمر الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم