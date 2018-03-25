حسين الشيخ ينفي ما تداوله الإعلام العبري حول رواتب الموظفين بغزة

رام الله - دنيا الوطننفى وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، ما تم تداوله في الإعلام العبري، مساء اليوم الأحد، فيما يخص رواتب الموظفين في قطاع غزة.وقال الشيخ، إن ما نشره الإعلام العبري، عار عن الصحة، ويندرج في اطار حرب الاشاعات وترويجها، داعياً وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحقيقة، ومطالباً المواطنين بأن لا ينجروا إلى الشائعات المغرضة.يذكر أن القناة العبرية الثانية عشر، زعمت أن الوزير الشيخ، أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وأبلغه بأن السلطة الفلسطينية، قررت وقف رواتب موظفيها في قطاع غزة بداية الشهر المقبل.وقالت القناة، إنّ كحلون رد على الشيخ برفض القرار؛ لأن ذلك سيفجر الصراع الداخلي بين حركتي حماس وفتح، وسينقل الصراع إلى إسرائيل، وفق تعبيرها.وأشارت القناة العبرية، إلى أن كحلون حذر من الخطوات الأحادية التي ستؤدي إلى اندلاع حريق، مرجحةً أن يعقد اجتماع بين كحلون والشيخ الأسبوع المقبل؛ لمناقشة تفاصيل الموضوع بشكل كامل والبت فيه نهائيًا.