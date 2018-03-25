ماذا قرر الكابنيت الإسرائيلي بشأن الأوضاع في قطاع غزة؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة العبرية العاشرة، مساء الأحد، عن بعض قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، والذي عقد اليوم بشكل خاص لمناقشة الأوضاع بغزة.وقالت القناة العبرية، إن الكابينت قرر أنه في حال نفذ الرئيس محمود عباس إجراءاته الجديدة في قطاع غزة، ستقوم الحكومة الإسرائيلية بخصم فاتورة كهرباء غزة من عائدات الضراب التي ترسلها للسلطة الفلسطينية.في سياق آخر، أشارت القناة إلى أن الكابينت ناقش مسألة تمديد فترة الخدمة العسكرية لمنسق أعمال الجيش بالمناطق اللواء يوأف مردخاي، والتي تنتهي منتصف الشهر القادم.