شؤون فلسطينية

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تصدر توضيحاً حول دخول وخروج المسافرين عبر معبر رفح

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تصدر توضيحاً حول دخول وخروج المسافرين عبر معبر رفح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السفارة الفلسطينية في القاهرة، مساء الأحد، توضحياً حول حركة المواطنين عبر معبر رفح البري، والذي أعلن في وقت سابق عن فتحه يومي الجمعة والسبت.

وقالت السفارة، إنه فور فور إبلاغها رسمياً بفتح المعبر، توجه الفوج الأول من العالقين برفقة ثلاثة مندوبين من السفارة في اتجاه المعبر، ولكن الظروف الأمنية حالت دون تمكنهم من مواصلة الطريق، وتم السماح لهم بمواصلة الطريق الساعة الثامنة صباح يوم السبت من حاجز "بالوظة" ووصلوا إلى المعبر التاسعة ليلاً .

وأضافت: "تحرك الفوج الثاني من العالقين بصحبة مندوبي السفارة فجر السبت، وحالت الظروف الأمنية للطريق دون مواصلة الرحلة، وتم السماح لهم الساعه التاسعة من صباح يوم الأحد عقب تدخل السفارة مع جهاز المخابرات العامة مشكورا من أجل مواصلة الطريق باتجاه المعبر، وتمكنوا بالفعل من الوصول لمعبر رفح الساعة الثامنة والنصف من مساء الأحد".

وتابعت: "جهزت السفارة حافلات التنقلات منذ اللحظة الأولى للإعلان عن فتح المعبر، وحالت الظروف الأمنية من وصولها إلى المعبر في الوقت المحدد لنقل الموطنين في المواعيد المقررة".

وأكملت: "العالقون الفلسطينيون الراغبون في مغادرة قطاع غزة والذين دخلوا إلى الصالة المصرية يوم الجمعة، تحركوا الثانية ظهر يوم الأحد برفقة مندوب السفارة ولم يصلوا القاهرة بعد"، لافتةً إلى أن ذلك يعود للظروف الأمنية الدقيقة.

واستطردت السفارة: "الحافلات كانت برفقة العالقين الذين وصلوا المعبر الساعه التاسعة من ليلة السبت، ولم يتم السماح لهم بالخروج سوى الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد برفقة مندوبي السفارة، وتتابع السفارة سيرهم أولا بأول".

وأشارت السفارة، إلى أن السبب الرئيس في عدم القدرة على تنظيم المواقيت والمواعيد هو ارتباط الحركة بالوضع الأمني في سيناء، وهو ما لم يجعل من السهل إقرار مواعيد بعينها، وذلك حرصاً من السلطات المصرية مشكورةً ومن السفارة على سلامة المسافرين الفلسطينيين وتأمين تحركاتهم في ظل ما يدور في سيناء من عمليات بطولية للجيش المصري العظيم.

وقالت: "منذ مساء الخميس شكلت السفارة لجنة متابعة برئاسة السفير دياب اللوح شخصياً، وظل على اتصال دائم مع مندوبي السفارة ومع عدد كبير من المواطنين على مدار الساعة"،

وأضافت: "بيد أن الظروف الدقيقة التي يمر بها الأشقاء المصريون في سيناء، وكذلك المعاناة الكبيرة التي يتكبدها المواطن الفلسطيني خلال سفره من وإلى قطاع غزة، تجعل من الضروري تكاتف كافة الجهود من أجل التيسير قدر المستطاع على أبناء شعبنا، وتفهم الجميع للظروف التي يمر بها الآخرون، مع التأكيد على استمرار متابعة شؤون المسافرين حتى وصولهم بسلامة الله ورعايته، ولن يتوان جميع العاملين في السفارة عن خدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم داخل جمهورية مصر العربية".

وتقدمت السفارة بأسمى آيات الشكر و التقدير للسلطات المصرية على مبادرتها الكريمة بفتح معبر رفح برغم الظروف الصعبة التي تمر بها سيناء و المنطقة المحيطة بمعبر رفح وحرص مصر الدائم لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة.

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