أبو عبيدة: الاحتلال يكذب ويتخبط ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن الاحتلال الإسرائيلي يكذب ويتخبط، مؤكداً أن القسام لم يطلق أي صواريخ من غزة هذا المساء.وأضاف أبو عبيدة، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للقسام: "انطلقت ما تسمى بالقبة الحديدية لاعتراض طلقات نارية داخل غزة ضمن مناورات القسام، العدو يتحمل مسئولية أي تصعيد ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان".