البزم: وحدانية السلاح مبدأ لا يتعارض مع سلاح المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، إن وحدانية السلاح مبدأ لا يتعارض مع سلاح المقاومة، لافتاً إلى أن سلاح السلطة وسلاح المقاومة خطان متوازيان لا متقاطعان.وأضاف البزم، عبر صفحته بفيسبوك: "أحدهما يحافظ على السلم المجتمعي ويحمي الأمن الداخلي والآخر للدفاع عن شعبنا في مواجهة الاحتلال، وذلك حقٌ كفله القانون الدولي والإنساني".