فيديو: القبة الحديدية تطلق وابلاً من الصواريخ والاحتلال يقصف نقطة رصد للمقاومة

فيديو: القبة الحديدية تعترض وابلاً من الصواريخ أًطلق من شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام عبرية، إن القبة الحديدة الإسرائيلية، اعترضت مساء اليوم الأحد، وابلاً من الصواريخ شمال قطاع غزة.وحسب الإعلام العبري، فإن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، عرف منها زكيم وإيرز وياد مردخاي.من ناحيته، قال المجلس الإقليمي شعار هنيغف: إنه لم يتم تحديد أي سقوط لصواريخ في المنطقة والأمر لا يزال قيد الفحص.من ناحيته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه لم يكن هناك إطلاق صواريخ على إسرائيل وقد تم تفعيل صواريخ القبة الحديدية بسبب نيران المدافع الرشاشة في قطاع غزة ، وأنه يمكن أن يستمر سكان غلاف غزة بروتين حياتهم كالمعتاد.وفي ذات السياق، قالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال قصفت نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية قرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.