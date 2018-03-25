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إسرائيل تقصف موقعاً تابعاً لحزب الله في بلبعك والأخير ينفي

إسرائيل تقصف موقعاً تابعاً لحزب الله في بلبعك والأخير ينفي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (تايم أوف إسرائيل) العبري، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف موقعاً لحزب الله في مدينة بعلبك شرق لبنان.

وحسب الموقع، فإنه لم يتم التأكيد على الغارة من قبل حزب الله أو اسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل في العادة لا تعلق على هذه الهجمات.

وأشار الموقع، إلى أن وسائل إعلامية تابعة لحزب الله نفت هذه التقاري، منوهاً إلى أنها تقول أنه لم تقع أي غارة في بعلبك أو في سوريا.

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