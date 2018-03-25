الداخلية المصرية: مقتل ستة من العناصر المسلحة المتهمين بتفجير الإسكندرية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ستة من العناصر المسلحة، خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، بإحدى الشقق السكنية في محافظة البحيرة اليوم الأحد.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "أجهزة الوزارة نجحت فى توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان (حركة حسم) وتمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة"، وفق البيان.وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت مقتل شخصين ( أحد أفرادها ومدنى واحد) وإصابة ثلاثة آخرين جراء الانفجار الذي وقع بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية الساحلية واستهدف موكب مدير أمن الاسكندرية.