غداً.. تشغيل أحد مولدات محطة الكهرباء في غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إنه سيتم تشغيل أحد مولدات محطة التوليد، غداً الاثنين، وذلك بعد توقفها بالكامل اليوم.وأضافت شركة التوزيع، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "سيتم تشغيل أحد مولدات المحطة غدا الاثنين الساعة الحادية عشر صباحا حسب ما تم ابلاغنا به من قبل سلطة الطاقة".وكانت شركة التوزيع أعلنت صباح اليوم عن توقف محطة التوليد في القطاع، نظرا لعدم دخول الوقود للمولدات.وأشارت الشركة إلى أن ساعات الفصل ارتفعت من 12 ساعة إلى 16 ساعة متتالية، بينما لاتزال ساعات الوصل 4 ساعات.