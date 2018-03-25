أوباما: مطالب ملايين الأمريكيين بالتغيير لا يمكن الوقوف بطريقها

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي السابق، باراك اوباما، إن مطالب ملايين الأمريكيين بالتغيير لا يمكن الوقوف بطريقها، وذلك في تعليقه على المسيرات التي شهدتها مدن أمريكية، أمس السبت.وتجمع حوالي 20 ألف شخص في فعالية بعنوان "مسيرة من أجل حياتنا" في بلدة بارك لاند في فلوريدا، حيث سقط في شباط/ فبراير الماضي 17 قتيلاً بإطلاق النار في مدرسة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.وجرت فعاليات مماثلة في 800 مدينة أمريكية، بما في ذلك في واشنطن ونيويورك وبوسطن وشيكاغو وهيوستن، كما تجمع نشطاء بالقرب من السفارات الأمريكية في لندن وستوكهولم وكوبنهاغن.وكتب أوباما على (تويتر): "الصغار الذين يشاركون في تلك المسيرات، يمثلون مصدر إلهام لي أنا وميشيل أوباما".ووجه الرئيس السابق رسالة إلى المشاركين في المسيرات طالبهم فيها بمواصلة العمل والمضي قدماً، مشيراً إلى أنه لا يوجد شيء يمكنه أن يقف في طريق ملايين الأصوات، التي تطالب بالتغيير.