شؤون فلسطينية

الاتحاد البرلماني الدولي يوجه صفعة جديدة لترامب بخصوص القدس

الاتحاد البرلماني الدولي يوجه صفعة جديدة لترامب بخصوص القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انتصر الاتحاد البرلماني الدولي، مساء اليوم الأحد، لمدينة القدس المحتلة، ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العنصرية، وأكد أنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك، حسب بيان للمجلس الوطني الفلسطيني، في أعقاب تصويت الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم، في جنيف بأغلبية كبيرة وبعد معركة تصويت كبيرة، على اقتراح تقدمت به برلمانات دول فلسطين، والبحرين، والكويت، وتركيا، نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية لاعتماد بند طارئ على جدول أعمال الجمعية، حول تداعيات قرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

واعتمدت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الاقتراح العربي الإسلامي المعنون: تداعيات إعلان الإدارة الأميركية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية.

ونافس مقترح القدس مشروعين آخرين، الأول: تقدمت به إسرائيل يدين التدخلات الإيرانية في المنطقة، والثاني تقدمت به السويد نيابة عن المجموعة الأوروبية، وتقدمت إسرائيلب مقترحها الذي صوتت ضده أغلبية ساحقة، وتم شطبه من جدول الأعمال.

وفاز المقترح العربي الإسلامي الذي رفض المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، واعتبر القرار الأميركي بشأنها انتهاكا فظاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بعد سلسة اتصالات ومشاورات خاضها الوفد الفلسطيني مع المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي.

وفي التفاصيل، كما ورد بالبيان، فإن برلمانات أوروبا التي تقدمت بمشروع قرار حول إدانة العنف ضد المرأة، لم تكن موحدة في التصويت، حيث صوتت الكثير من البرلمانات الأوروبية لصالح مشروع القرار الخاص بالقدس الذي فاز بأغلبية الأصوات.

وشكر رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد البرلمانات التي صوتت لصالح قرار القدس، واعتبر ذلك انتصاراً للحق الفلسطيني، مؤكداً أن هذا الانتصار يأتي في سياق مواجهة برلمانيي العالم للعدوان الأميركي على الحقوق الفلسطينية في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن المقرر، أن يشارك الوفد الفلسطيني يوم غد وبالتعاون مع الوفود العربية والإسلامية، في صياغة بنود مشروع القرار بصيغتها النهائية، لمناقشتها بالقراءة الأخيرة، وإقرارها من قبل الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

أخبار ذات صلة

غداً.. تشغيل أحد مولدات محطة الكهرباء في غزة

غداً.. تشغيل أحد مولدات محطة الكهرباء في غزة

العثور على جثة فتاة معلقة بحبل بشقة في البيرة والشرطة تحقق

العثور على جثة فتاة معلقة بحبل بشقة في البيرة والشرطة تحقق

قناة عبرية تزعم: السلطة ستوقف رواتب الموظفين بغزة الشهر المقبل

قناة عبرية تزعم: السلطة ستوقف رواتب الموظفين بغزة الشهر المقبل

هل أصدر الرئيس عباس قراراً بمنع وصول أعضاء السلطة والحكومة لغزة؟

هل أصدر الرئيس عباس قراراً بمنع وصول أعضاء السلطة والحكومة لغزة؟

جنرال إسرائيلي: ثلاثة عوامل تزيد من احتمالية التصعيد في مايو المقبل

جنرال إسرائيلي: ثلاثة عوامل تزيد من احتمالية التصعيد في مايو المقبل

المحمود: اعتداءات الاحتلال تطال كافة أبناء شعبنا وأمتنا العربية

المحمود: اعتداءات الاحتلال تطال كافة أبناء شعبنا وأمتنا العربية

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة

جامعة النجاح الوطنية تُنظّم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبصريات

جامعة النجاح الوطنية تُنظّم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبصريات

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

المحمود: اعتداءات الاحتلال تطال كافة أبناء شعبنا وأمتنا العربية

المحمود: اعتداءات الاحتلال تطال كافة أبناء شعبنا وأمتنا العربية

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة

جامعة النجاح الوطنية تُنظّم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبصريات

جامعة النجاح الوطنية تُنظّم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبصريات

فتح: مسيرة العودة تُشكل خطوة نضالية مهمة للتأكيد على حقوق شعبنا

فتح: مسيرة العودة تُشكل خطوة نضالية مهمة للتأكيد على حقوق شعبنا

اليوم.. الاتحاد البرلماني يصوت على مشروع بند طارئ حول تداعيات قرار ترامب

اليوم.. الاتحاد البرلماني يصوت على مشروع بند طارئ حول تداعيات قرار ترامب

صبيح: دعوات المجلس الوطني سَتُرسل بعد انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية

صبيح: دعوات المجلس الوطني سَتُرسل بعد انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية

غزة.. الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بزعم اقترابهم من السياج الفاصل

غزة.. الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بزعم اقترابهم من السياج الفاصل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الظاهرية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الظاهرية

منوعات

السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع &#34;أيقونة الأناقة&#34; بالعالم العربي

السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع "أيقونة الأناقة" بالعالم العربي

صورة قديمة ليسرا اللوزي تصدم جمهورها

صورة قديمة ليسرا اللوزي تصدم جمهورها

أزمة طلاق غادة عادل ومجدي الهواري تعود من جديد

أزمة طلاق غادة عادل ومجدي الهواري تعود من جديد

صور: شاهد والدة صفاء سلطان الشقراء.. فما وجه الشبه بينهما؟

صور: شاهد والدة صفاء سلطان الشقراء.. فما وجه الشبه بينهما؟

هجوم على حسن يوسف بسبب هذه الصورة

هجوم على حسن يوسف بسبب هذه الصورة

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية &#34;بشرة خير&#34; للجسمي ‎

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية "بشرة خير" للجسمي ‎

فيديو: &#34;دلال عبدالعزيز&#34; تكشف لقبها من &#34;سمير غانم&#34; في المنزل

فيديو: "دلال عبدالعزيز" تكشف لقبها من "سمير غانم" في المنزل

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها &#34;آرام&#34;

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها "آرام"

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

عربي

الداخلية المصرية: مقتل ستة من العناصر المسلحة المتهمين بتفجير الإسكندرية

الداخلية المصرية: مقتل ستة من العناصر المسلحة المتهمين بتفجير الإسكندرية

جدل إسرائيلي بسبب المفاعل النووي السوري

جدل إسرائيلي بسبب المفاعل النووي السوري

مصرع أربعة أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو

مصرع أربعة أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام