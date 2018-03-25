العثور على جثة فتاة معلقة بحبل بشقة في البيرة والشرطة تحقق

رام الله - دنيا الوطنعثرت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، على جثة مواطنة فلسطينية معلقة بحبل داخل شقة في عمارة بمدينة البيرة برام الله.وقال الناطق باسم الشرطة، المقدم لؤي ارزيقات: إن الفتاة (27 عاماً) وجدت معلقة بحبل داخل شقة في عمارة بمدينة البيرة، مؤكداً أن الشرطة، فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.