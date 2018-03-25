العثور على جثة فتاة معلقة بحبل بشقة في البيرة والشرطة تحقق
رام الله - دنيا الوطن
عثرت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، على جثة مواطنة فلسطينية معلقة بحبل داخل شقة في عمارة بمدينة البيرة برام الله.
وقال الناطق باسم الشرطة، المقدم لؤي ارزيقات: إن الفتاة (27 عاماً) وجدت معلقة بحبل داخل شقة في عمارة بمدينة البيرة، مؤكداً أن الشرطة، فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.
عثرت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، على جثة مواطنة فلسطينية معلقة بحبل داخل شقة في عمارة بمدينة البيرة برام الله.
وقال الناطق باسم الشرطة، المقدم لؤي ارزيقات: إن الفتاة (27 عاماً) وجدت معلقة بحبل داخل شقة في عمارة بمدينة البيرة، مؤكداً أن الشرطة، فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.
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