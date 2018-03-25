قناة عبرية تزعم: السلطة ستوقف رواتب الموظفين بغزة الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنزعمت القناة العبرية الثانية عشرة، أن وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وأبلغه بأن السلطة الفلسطينية، قررت وقف رواتب موظفيها في قطاع غزة بداية الشهر المقبل.وقالت القناة، إنّ كحلون رد على الشيخ برفض القرار؛ لأن ذلك سيفجر الصراع الداخلي بين حركتي حماس وفتح، وسينقل الصراع إلى إسرائيل، وفق تعبيرها.وأشارت القناة العبرية، إلى أن كحلون حذر من الخطوات الأحادية التي ستؤدي إلى اندلاع حريق، مرجحةً أن يعقد اجتماع بين كحلون والشيخ الأسبوع المقبل؛ لمناقشة تفاصيل الموضوع بشكل كامل والبت فيه نهائيًا.