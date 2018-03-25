إسرائيل تُحذر مواطنيها من السفر لست دول

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، اليوم الأحد، تحذيرات للإسرائيليين من السفر لعدد من الدول المختلفة خلال أعياد الربيع المقبلة.ووفق ما أورد موقع (روتر نت) العبري، فإن ثلاثة أعياد يهودية يتصادف تاريخها في أشهر الربيع من كل عام وهي: عيد الفصح ويوم الاستقلال، وعيد الأسابيع.وأوضحت الهيئة، أن الحديث يدور عن تحذيرات مبنية على معلومات استخبارية دقيقة من وجود مخاطر أمنية على الإسرائيليين، الذين قد يذهبون إلى تلك الدول.وقد تضمنت التحذيرات إنذار الإسرائيليين من السفر إلى 38 دولة من أصل 194 دولة، يتوافد إليها السياح الإسرائيليون خلال موسم الأعياد من كل عام.كما تضمنت تحذير الإسرائيليين من السفر إلى ست دول بموجب قانون الأمن الإٍسرائيلي، وهي "إيران، لبنان، سوريا، العراق، السعودية، اليمن"، حيث إن من سيسافر إلى تلك الدول من الإٍسرائيليين، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.