مسؤول ألماني: الدفاع عن إسرائيل ضمن مسؤولياتنا السياسية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، قبل أن يتوجه إلى تل أبيب: إن العلاقة الخاصة لبلاده مع إسرائيل بصفتها شريكاً مهماً لألمانيا.وأضاف ماس، أن المسؤولية عن إسرائيل "اليهودية الديمقراطية" والتضامن معها، والدفاع عن أمنها والتصدي لمعاداة السامية، يقع في محور نهج السياسة الخارجية الألمانية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وشدد وزير الخارجية الألماني على استمرارية سياسة ألمانيا في الشرق الأوسط، قائلاً: "نعتزم تعزيز علاقتنا الخاصة مع إسرائيل من أجل المستقبل".ويعتزم وزير الخارجية الألماني زيارة النصب التذكاري "ياد فاشيم" في القدس بعد ظهر اليوم.