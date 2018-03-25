جنرال إسرائيلي: ثلاثة عوامل تزيد من احتمالية التصعيد في مايو المقبل

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هرتسي هليفي، إن إسرائيل متخوفة من احتمالية اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين خلال شهر أيار/ مايو المقبل، والذي يشهد الذكرى الـ 70 لنكبة الشعب الفلسطيني.وأضاف هليفي في كلمة له ألقاها خلال مؤتمر نظمته صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية قد تجعل من شهر أيار/ مايو المقبل يشكل تصاعدًا في الاحتجاجات الفلسطينية، بحسب ما أورده موقع (عرب 48).وأوضح أن العوامل الثلاثة التي قد تؤدي للتصعيد هي: احتفالات "استقلال إسرائيل" التي تتزامن مع نقل السفارة الأميركية للقدس، الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية، بداية شهر رمضان".وادعى أنه بحسب المنظور الفلسطيني، فإن الوضع معقد، "هناك تعبير عن حالة إحباط بين الناس، وأكثر من أي وقت مضى ارتفعت وتيرة محاربة العمليات، والتمييز بين المدنيين والعناصر المسلحة إلى جانب الحفاظ على الأجهزة الأمنية والتحضيرات لليوم الذي يلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس".وأضاف هليفي: "حماس تنسل إلى أحضان إيران؛ يجب أن تفهم أن هذا سيزيد حالتها سوءاً"