عربي

بدعوة رسمية.. إسرائيليان يشاركان في بطولة رياضية بالإمارات

بدعوة رسمية.. إسرائيليان يشاركان في بطولة رياضية بالإمارات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، إن سائقين إسرائيليين يشاركان في أحداث جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (كروس كانتري)، رالي أبوظبي الصحراوي، في دولة الإمارات، وذلك بعد أن تلقيا دعوة رسمية من منظمي المسابقة، التي انطلقت فعالياتها أمس السبت.

وأكدت الصحيفة، أن السائقين دخلا الإمارات بجوازات سفرهما الإسرائيلية، برفقة ثلاثة من أفراد الطاقم، وجميعهم إسرائيليون، ونقلت الصحيفة عن أحد السائقين قوله: "رحب بنا المنظمون بطريقة دافئة واحتضنونا، ونحن ننتظر بفارغ الصبر الكثبان الرملية".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالرغم من مشاركة رياضيين إسرائيليين في مسابقات مختلفة نظمت سابقًا في الإمارات، إلا أن الفرق هذه المرة أن المشاركة الإسرائيلية جاءت بناء على دعوة رسمية من المنظمين الإماراتيين، خلافاً للحالات السابقة، التي سمح منظمون المسابقات الرياضية بمشاركة إسرائيليين رغمًا عن إرادتهم، انصياعاً لتهديدات الاتحادات الدولية للرياضات المختلفة بشطب البلد المضيف من المنظمات الدولية إذا رفضت مشاركة رياضيين إسرائيليين.

وأوضحت أن الفريق الإسرائيلي لن يرفع العلم الإسرائيلي، وسيتم تسجيل المشاركة الإسرائيلية بسجلات المسابقة الرسمية كممثلة للإمارات.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تقصف موقعاً تابعا لحزب الله في بلبعك والأخير ينفي

إسرائيل تقصف موقعاً تابعا لحزب الله في بلبعك والأخير ينفي

الداخلية المصرية: مقتل ستة من العناصر المسلحة المتهمين بتفجير الإسكندرية

الداخلية المصرية: مقتل ستة من العناصر المسلحة المتهمين بتفجير الإسكندرية

جدل إسرائيلي بسبب المفاعل النووي السوري

جدل إسرائيلي بسبب المفاعل النووي السوري

مصرع أربعة أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو

مصرع أربعة أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

القبض على فريق إعلامي من تنظيم الدولة في عدن

القبض على فريق إعلامي من تنظيم الدولة في عدن

غدا.. الامير تميم يتوجه الى روسيا بدعوة من بوتين

غدا.. الامير تميم يتوجه الى روسيا بدعوة من بوتين

تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك

تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

المحمود: اعتداءات الاحتلال تطال كافة أبناء شعبنا وأمتنا العربية

المحمود: اعتداءات الاحتلال تطال كافة أبناء شعبنا وأمتنا العربية

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة

جامعة النجاح الوطنية تُنظّم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبصريات

جامعة النجاح الوطنية تُنظّم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبصريات

فتح: مسيرة العودة تُشكل خطوة نضالية مهمة للتأكيد على حقوق شعبنا

فتح: مسيرة العودة تُشكل خطوة نضالية مهمة للتأكيد على حقوق شعبنا

اليوم.. الاتحاد البرلماني يصوت على مشروع بند طارئ حول تداعيات قرار ترامب

اليوم.. الاتحاد البرلماني يصوت على مشروع بند طارئ حول تداعيات قرار ترامب

صبيح: دعوات المجلس الوطني سَتُرسل بعد انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية

صبيح: دعوات المجلس الوطني سَتُرسل بعد انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية

غزة.. الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بزعم اقترابهم من السياج الفاصل

غزة.. الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بزعم اقترابهم من السياج الفاصل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الظاهرية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الظاهرية

منوعات

السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع &#34;أيقونة الأناقة&#34; بالعالم العربي

السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع "أيقونة الأناقة" بالعالم العربي

صورة قديمة ليسرا اللوزي تصدم جمهورها

صورة قديمة ليسرا اللوزي تصدم جمهورها

أزمة طلاق غادة عادل ومجدي الهواري تعود من جديد

أزمة طلاق غادة عادل ومجدي الهواري تعود من جديد

صور: شاهد والدة صفاء سلطان الشقراء.. فما وجه الشبه بينهما؟

صور: شاهد والدة صفاء سلطان الشقراء.. فما وجه الشبه بينهما؟

هجوم على حسن يوسف بسبب هذه الصورة

هجوم على حسن يوسف بسبب هذه الصورة

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية &#34;بشرة خير&#34; للجسمي ‎

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية "بشرة خير" للجسمي ‎

فيديو: &#34;دلال عبدالعزيز&#34; تكشف لقبها من &#34;سمير غانم&#34; في المنزل

فيديو: "دلال عبدالعزيز" تكشف لقبها من "سمير غانم" في المنزل

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها &#34;آرام&#34;

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها "آرام"

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

عربي

الداخلية المصرية: مقتل ستة من العناصر المسلحة المتهمين بتفجير الإسكندرية

الداخلية المصرية: مقتل ستة من العناصر المسلحة المتهمين بتفجير الإسكندرية

جدل إسرائيلي بسبب المفاعل النووي السوري

جدل إسرائيلي بسبب المفاعل النووي السوري

مصرع أربعة أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو

مصرع أربعة أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام