المحمود: اعتداءات الاحتلال تطال كافة أبناء شعبنا وأمتنا العربية

رام الله - دنيا الوطندان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة (الشعانين) في مدينة القدس.وقال المحمود، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذا الإعتداء الاحتلالي المرفوض والمستنكر، يطال كافة أبناء شعبنا العربي الفلسطيني، وسائر أبناء أمتنا العربية وكافة المؤمنين في العالم، ويُعتبر مساساً بمقدساتنا وتراثنا الروحي.وشدد المتحدث الرسمي، على أن الاعتداء على مسيرة الشعانين يأتي ضمن تصاعد وتفاقم الاعتداءات الاحتلالية اليومية على مقدساتنا المسيحية والإسلامية في عاصمتنا المحتلة، التي تسعى حكومة الاحتلال جاهدة في محاولات تهويدها عبر إغراقها في بحر من الاستيطان والسعي الدائم لتهجير اَهلها الحقيقيين وإحلال غرباء مكانهم، وهو ما ترفضه كافة القوانين الأرضيّة والنواميس والتعاليم السماوية.وجدد المحمود، مطالبة الحكومات العربية والإسلامية بالتحرك على كافة الصعد، لضمان وقف الإجراءات والاعتداءات الاحتلالية ضد القدس والمقدسات، وضد أبناء شعبنا وأرضنا، داعياً المنظمات والهيئات الأممية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، إزاء ما يقترفه الاحتلال من فظائع ضد شعبنا ومقدساته على أرض وطننا المحتل.