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مصرع أربعة أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو

مصرع أربعة أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم مدنيان اليوم الأحد، جراء تفجير سيارة مفخخة يقوجها شخص مسلح وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال عبد الله محمد المسؤول في شرطة العاصمة لوكالة (فرانس برس): "وقع انفجار عند نقطة مراقبة قرب وزارة الداخلية وقضى اربعة اشخاص بينهم عنصران في قوات الامن".

واضاف: "ليس لدينا كل التفاصيل حتى الان لكن المؤشرات الاولى تظهر ان منفذ (الاعتداء) كان يعتزم عبور الحاجز".

واوضح المسؤول وشهود ان السيارة انفجرت قبل ان يتمكن عناصر الامن من تفتيشها، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقال شاهد: "شاهدت جثث الجنديين والمدنيين. الانفجار كان كبيرا".

وهذا الاعتداء هو الثاني هذا الاسبوع بواسطة سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية بعد اعتداء اول اسفر عن 14 قتيلا الخميس.

وتبنى الاسلاميون الشباب المرتبطون بالقاعدة اعتداء الخميس. ويرجح جدا ان يكونوا ضالعين في هجوم الاحد.

ويحاول المتطرفون منذ 2007 اسقاط الحكومة الصومالية الضعيفة التي تحظى بدعم المجتمع الدولي واكثر من عشرين الف عنصر ينتمون الى قوة الاتحاد الافريقي في الصومال.

وحملتهم السلطات الصومالية مسؤولة اعتداء بشاحنة مفخخة في وسط مقديشو في 14 تشرين الاول/اكتوبر اسفر عن 512 قتيلا وهو الاكثر دموية في تاريخ الصومال.

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