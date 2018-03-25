شؤون فلسطينية

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأحد، مع أعضاء البعثة اليابانية لإعداد المشروع المقترح للمنحة الحكومية اليابانية لمجالس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة، وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين.

هذا ومن المقرر أن يقوم أعضاء الفريق الياباني باعداد دراسة حول الاحتياجات الخاصة بمجالس الخدمات المشتركة في المحافظات الشمالية والجنوبية، من أجل تقديم المقترح النهائي لمشروع المنحة وذلك لتزويد هذه المجالس بالمعدات والآليات اللازمة لإدارة النفايات الصلبة.

بدوره، أشاد الأعرج بالدعم الياباني المقدم لقطاع النفايات الصلبة من خلال الحكومة اليابانية، أو من من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، ودور هذا الدعم في رفع قدرات مجالس الخدمات المشتركة وتمكينها من القيام بمهامها بطريقة علمية مبنية على التخطيط السليم والإدارة الفعالة لتحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة.

وأعرب عن أمله في أن تكون المنحة الحكومية اليابانية متناسبة وحجم التحديات والاحتياجات المتزايدة لمجالس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة، ودعم مساعي الوزارة في تعزيز قدرات هذه المجالس، وتمكينها، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وتعد هذه المنحة التي يعكف أعضاء البعثة اليابانية على اعداد مقترحها وتقديمه بصورته النهائية استكمالا لمشروع التعاون الفني لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين والذي استهدف تطوير قطاع النفايات الصلبة في خمسة مجالس مشتركة في كل من القدس ونابلس وطوباس وقلقيلية.

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