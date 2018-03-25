جامعة النجاح الوطنية تنظّم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبصريات







رام الله - دنيا الوطنبمناسبة اليوم العالمي للبصريات، نظّم قسم البصريات في كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، يوم الأحد الموافق 25/3/2018، معرضاً خاصا ًبالعيون والبصريات بمشاركة طلبة القسم أُقيم في الساحة الرئيسية (البيضاء) للحرم الجامعي الجديد.وافتتح المعرض الدكتور بلال رحال، مدير دائرة العلوم الطبية الحيوية، والدكتورة إيثار بشتاوي، رئيسة قسم البصريات والمشرفة على المعرض، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في كلية الطب وعلوم الصحة وطلبة البصريات، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.وهدف المعرض إلى التوعية بأمراض العيون وكيفية علاجها والوقاية منها، كمت تضمن المعرض العديد من الزوايا التوعوية والتعريفية مثل: زاوية تشرح العين وتعرض أجزاءها بالتفصيل، وزاوية للحديث عن برنامج Vision 2020 وهو برنامج عالمي يهدف للقضاء على جميع أمراض العيون بحلول عام 2020، وزاوية تعرّف بأشهر أمراض العيون كمرض الماء الأبيض على العين وسكري العين وأمراض الشبكية وكيفية علاجها والوقاية منها، وزاوية تتحدّث عن عمليات الليزر لتصحيح البصر، وزاوية تعرض شكل النظّارة المناسب لطبيعة كل وجه.وتضمنت كل زاوية نماذج وملصقات تعريفية بالإضافة إلى شرح مفصل يقدّمه الطلبة المشرفون على كل زاوية لضيوف المعرض.كما تضمن المعرض زاوية فحوصات لحدّة البصر والرؤية ثلاثية الأبعاد، ورؤية الألوان.يُذكر أن اليوم العالمي للبصريات يصادف تاريخ 23/3 من كل عام يليه أسبوع عالمي للبصريات.