فتح: مسيرة العودة تشكل خطوة نضالية مهمة للتأكيد على حقوق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح علي لسان الناطق باسمها الدكتور عاطف ابو سيف: "إن مسيرة العودة التي ستنطلق في ذكري يوم الارض وبالتزامن مع مرور سبعين عاما من النكبة، تشكل خطوة نضالية مهمة يقوم فيها شعبنا من اجل التأكيد علي حقوقه وتمسكه بحقه الذي لا تنازب عنه في العودة الي ارضه ارض الاباء والاجداد".وثمن أبو يوسف كل الجهود التي تبذلها مكونات المجتمع الفلسطيني من اجل انجاح المسيرة وتحقيقها لغاياتها، داعياً الي الحفاظ علي سلميتها وطابعها الخاص الذي يجعل منها استمرارا للمقاومة الشعبية التي لفتح فخر قيادتها واطلاقها وتبنيها.وقال ابو سيف: "إن فتح جزء أساسي من حراك العودة وان اطرها وهياكلها التنظيمية وانصارها منخرطون من اجل تلك اللحظة التي يقول الشعب الفلسطيني لسارق ارضه ها هم الابناء لم ينسوا وسيظلون قابضون علي جمرة الحلم".واعتبر ابو سيف أن مسيرة العودة ستكون علامة فارقة في النضال الشعبي الفلسطيني واستمرار لمسيرة الكفاح التحرري الذي يخوضه شعبنا.واستذكرت فتح علي لسان الناطق باسمها شهداء شعبنا الذي قضوا علي طريق العودة والحرية وعلي رأسهم شمس الشهداء ابو عمار مؤكدة انها الاحرص علي وصية الشهداء والحافظة لحلمهم والباقية علي العهد.