شؤون فلسطينية

اليوم.. الاتحاد البرلماني يصوت على مشروع بند طارئ حول تداعيات قرار ترامب

اليوم.. الاتحاد البرلماني يصوت على مشروع بند طارئ حول تداعيات قرار ترامب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر ان يصوت الاتحاد البرلماني الدولي مساء  اليوم الاحد على مشروع بند طارئ تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية حول "تداعيات اعلان الإدارة الأميركية بشأن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية".

وقال قيس عبد الكريم النائب في المجلس التشريعي في حديث  لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم الاحد: "ان هذا الحراك يأتي في سياق تعبئة الراي العام الدولي  في مواجهة القرار الامريكي حول القدس"، مشيرا الى انه سيتم التقدم بمشروع قرار آخر للإعلان عن بطلان جميع الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل فيما يخص القدس.

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