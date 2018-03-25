صبيح: دعوات المجلس الوطني ستُرسل بعد انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية

رام الله - دنيا الوطنأكد امين سر المجلس الوطني محمد صبيح ان الدعوات لحضور جلسة المجلس في الـ30 من نيسان/أبريل المقبل في رام الله سترسل عقب انهاء اللجنة التحضيرية لأعمالها.وشدد صبيح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم الاحد، على اهمية هذه الجلسة للحفاظ على الشرعية واستمرار منظمة التحرير وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.وأوضح صبيح ان هناك جدول اعمال واضح لجلسة المجلس التي ستبدأ بكلمة للسيد الرئيس ومن ثم مناقشة عدد من القضايا اهمها اللاجئين والاسرى والقضية بشكل عام.