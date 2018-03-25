غزة.. الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بزعم اقترابهم من السياج الفاصل

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، النار تجاه شبان فلسطينيين بزعم أنهم اقتربوا من السياج الفاصل قرب حدود قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (0404) العبري.وأشار الموقع إلى أنه لم يسفر اطلاق النار عن اي اصابة بين الشبان.