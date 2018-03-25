شؤون فلسطينية

ترامب يوقع قانونا يحظر تمويل السلطة الفلسطينية بقيمة 300 مليون دولار

ترامب يوقع قانونا يحظر تمويل السلطة الفلسطينية بقيمة 300 مليون دولار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، على قانون (تايلور فورس) الذي يمنع وزارة الخارجية الأميركية من تحويل مساعدات للسلطة الفلسطينية، طالما كانت السلطة تحول مخصصات لعائلات الشهداء الذين قتلوا وأصابوا إسرائيليين.

ويمنع القانون وزارة الخارجية الأميركية من تحويل مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 300 مليون دولار، إذا ما استمرت الأخيرة بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

ووفقا لموقع "فوكس نيوز" الأميركي، فإن المصادقة على القانون جاءت بعد نحو ثلاثة أشهر من تقديمه لدى مجلس الشيوخ الأميركي.

وصادق الكونغرس قبل يومين على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة، طالما واصلت الأخيرة دفع مستحقات الأسرى والشهداء.

وتمت المصادقة على هذا القانون، بعد حوالي ثلاثة أشهر من تمريره في مجلس النواب الأميركي، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين الحزبين يقضي بدمجه في إطار مشروع الميزانية المؤقتة بقيمة 1.3 مليار دولار للحكومة الفيدرالية.

وسمي القانون باسم "تايلور فورس"، نسبة إلى الطالب الأمريكي الذي كان أيضاً ضابطاً في الجيش الأمريكي، والذي قتل في يافا في آذار/مارس 2016، على يد فلسطيني نفذ عملية طعن بالقرب من ساحة الساعة.

وقالت: "حتى الليلة قبل الماضية لم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب سيوقع على الميزانية لأنها تشمل، أيضا، تمويل برنامج لاستيعاب أطفال المهاجرين الذي يريد ترامب إلغائه، ولكن في النهاية وقع ترامب على الميزانية وعلى قانون تايلور".

ويسود التقدير بأن هذا القانون سيؤثر على مئات الملايين من الدولارات المخصصة للمنظمات غير الحكومية العاملة في السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن وزارة الخارجية بدأت بالفعل بتقليص بعض المبالغ المحولة بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تبلغ وزارة الخارجية الكونغرس قريباً حول كيفية تنفيذ القانون.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب سيوقع على الميزانية لأنها تشمل، أيضا، تمويل برنامج لاستيعاب أطفال المهاجرين الذي يريد ترامب إلغاءه، ولكن في النهاية وقع ترامب على الميزانية وعلى قانون تايلور.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المبادر للقانون السناتور ليندزري غرهام، أن هناك تقدما في مشاورات سن القانون، وقال إنه متفائل بالمصادقة النهائية عليه، في حين جرى تسمية القانون بـ"تايلور فورس" على اسم الطالب الأميركي الذي قتل في آذار/مارس 2016 في يافا، وهو جندي سابق في جيش بلاده خدم في العراق وأفغانستان، حيث تجند والداه بالإضافة للسناتور "غرهام" لسن القانون.

أخبار ذات صلة

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة

جامعة النجاح الوطنية تنظّم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبصريات

جامعة النجاح الوطنية تنظّم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبصريات

فتح: مسيرة العودة تشكل خطوة نضالية مهمة للتأكيد على حقوق شعبنا

فتح: مسيرة العودة تشكل خطوة نضالية مهمة للتأكيد على حقوق شعبنا

اليوم.. الاتحاد البرلماني يصوت على مشروع بند طارئ حول تداعيات قرار ترامب

اليوم.. الاتحاد البرلماني يصوت على مشروع بند طارئ حول تداعيات قرار ترامب

صبيح: دعوات المجلس الوطني ستُرسل بعد انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية

صبيح: دعوات المجلس الوطني ستُرسل بعد انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية

غزة.. الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بزعم اقترابهم من السياج الفاصل

غزة.. الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بزعم اقترابهم من السياج الفاصل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الظاهرية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الظاهرية

الاحتلال يصادق على مصادرة 291 دونما وبناء 102 وحدة استيطانية بالخليل

الاحتلال يصادق على مصادرة 291 دونما وبناء 102 وحدة استيطانية بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة

الأعرج يبحث مع البعثة اليابانية مشروع المنحة الحكومية لإدارة النفايات الصلبة

جامعة النجاح الوطنية تنظّم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبصريات

جامعة النجاح الوطنية تنظّم معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبصريات

غزة.. الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بزعم اقترابهم من السياج الفاصل

غزة.. الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بزعم اقترابهم من السياج الفاصل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الظاهرية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الظاهرية

الاحتلال يصادق على مصادرة 291 دونما وبناء 102 وحدة استيطانية بالخليل

الاحتلال يصادق على مصادرة 291 دونما وبناء 102 وحدة استيطانية بالخليل

مفزاك لايف يزعم: فلسطنيون يرشقون قوة هندسية وجرافات بالحجارة

مفزاك لايف يزعم: فلسطنيون يرشقون قوة هندسية وجرافات بالحجارة

حماس: التصعيد الإسرائيلي على غزة يَهدف لإفشال مسيرة العودة

حماس: التصعيد الإسرائيلي على غزة يَهدف لإفشال مسيرة العودة

إصابة طالب في مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

إصابة طالب في مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

منوعات

السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع &#34;أيقونة الأناقة&#34; بالعالم العربي

السفير الفرنسي يسلم سميرة سعيد درع "أيقونة الأناقة" بالعالم العربي

صورة قديمة ليسرا اللوزي تصدم جمهورها

صورة قديمة ليسرا اللوزي تصدم جمهورها

أزمة طلاق غادة عادل ومجدي الهواري تعود من جديد

أزمة طلاق غادة عادل ومجدي الهواري تعود من جديد

صور: شاهد والدة صفاء سلطان الشقراء.. فما وجه الشبه بينهما؟

صور: شاهد والدة صفاء سلطان الشقراء.. فما وجه الشبه بينهما؟

هجوم على حسن يوسف بسبب هذه الصورة

هجوم على حسن يوسف بسبب هذه الصورة

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية &#34;بشرة خير&#34; للجسمي ‎

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية "بشرة خير" للجسمي ‎

فيديو: &#34;دلال عبدالعزيز&#34; تكشف لقبها من &#34;سمير غانم&#34; في المنزل

فيديو: "دلال عبدالعزيز" تكشف لقبها من "سمير غانم" في المنزل

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها &#34;آرام&#34;

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها "آرام"

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

عربي

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

القبض على فريق إعلامي من تنظيم الدولة في عدن

القبض على فريق إعلامي من تنظيم الدولة في عدن

غدا.. الامير تميم يتوجه الى روسيا بدعوة من بوتين

غدا.. الامير تميم يتوجه الى روسيا بدعوة من بوتين

تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك

تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك