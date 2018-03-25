شؤون فلسطينية

الاحتلال يصادق على مصادرة 291 دونما وبناء 102 وحدة استيطانية بالخليل

الاحتلال يصادق على مصادرة 291 دونما وبناء 102 وحدة استيطانية بالخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على مخطط تفصيلي لبناء وحدات استيطانية ومباني هندسية وطرق في مستوطنة (نيجهوت) المقامة على أراضي المواطنين المصادرة غرب مدينة دورا بمحافظة الخليل بالضفة الغربية.

ويهدف هذا المخطط يهدف إلى ربط المستوطنة (نيجهوت) بالبؤرة الاستيطانية (ميرشاليم) وضم الجبل الجنوبي المقابل لهاتين المستوطنتين وربطها بالطرق الدائرية وعمل جسر عليها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وجرى نشر المخطط على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية الإسرائيلية على الانترنت، بتاريخ 14/2/2018، وتبلغ مساحة المخطط 291 دونما، ويحمل الرقم أ/1/521، ويهدف إلى تغيير استخدامات الأراضي من أراضي زراعية حسب المخطط RJ-5 إلى مناطق سكنية مخصصة لبناء وحدات استيطانية جديدة.

ومن خلال تحليل المخطط التفصيلي المودع للاعتراض، فهو يستهدف أراضي المواطنين في جزء من الحوض الطبيعي رقم 21 في قرية فقيقيس، وجزء من الحوض الطبيعي رقم 4 قرية أم حذورة.

وقال مركز أبحاث الأراضي أنّ المخطط يأتي لتوسعة المستوطنة القائمة على أراضي المواطنين منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وإضافة مزيداً من الوحدات الاستيطانية، فحسب المخطط ستقوم سلطات الاحتلال ببناء 102 وحدة استيطانية سكنية جديدة في المستوطنة.

وتتطلع سلطات الاحتلال إلى تقليص خط منع البناء على جنبات الطريق رقم 345 من مسافة 100م إلى 30م، علماً بأن الطريق هو الرابط بين مدينة دورا وقراها الغربية، وعدّ المركز الأمر تقليصا لسلب مزيد من أراضي المواطنين.

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