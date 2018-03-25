شؤون فلسطينية

اليوم.. (الكابينت) الإسرائيلي يجتمع لمناقشة التوتر في غزة

اليوم.. (الكابينت) الإسرائيلي يجتمع لمناقشة التوتر في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (واللا) العبري أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سينعقد مساء اليوم لمناقشة التوتر في قطاع غزة.

ويأتي انعقاد الكابينت في ظل محاولات الجيش الإسرائيلي تسخين الأوضاع الأمنية وذلك بهدف ترهيب المواطنين الفلسطينيين الذين يستعدون للمشاركة في مسيرات يوم الأرض 30/3 على الحدود مع قطاع غزة، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).

ويشار إلى أن قيادة أركان جيش الاحتلال زارت الحدود في الآونة الأخيرة واجتمعت في جلسة تقدير موقف، وذلك استعداداً لهذا اليوم، حيث تتخوف قيادة الجيش من عملية اقتحام جماعي للحدود من قبل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة في قطاع غزة، جراء الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" وبسبب العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.

من جهة أخرى تحدث وزير الجيش ليبرمان عن استعدادات الجبهة الداخلية الإسرائيلية قائلاً، إن الجبهة الداخلية ليست مستعدة بشكل جيد للحرب في المناطق الشمالية بالبلاد.

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