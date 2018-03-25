شؤون فلسطينية

مفزاك لايف يزعم: فلسطنيون يرشقون قوة هندسية وجرافات بالحجارة

مفزاك لايف يزعم: فلسطنيون يرشقون قوة هندسية وجرافات بالحجارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (مفزاك لايف) العبري أن هناك محاولة فلسطينية جديدة لعرقلة العمل في كشف الأنفاق، وذلك بعدما أقدم فلسطينيون برشق قوة هندسية إسرائيلية وجرافات تابعة للجيش بالحجارة في منطقة خزاعة جنوب قطاع غزة.

وأكد الموقع ذاته أنه لم يقع أي اصابة بين جنود الاحتلال جراء رشق الحجارة.

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