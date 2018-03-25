مفزاك لايف يزعم: فلسطنيون يرشقون قوة هندسية وجرافات بالحجارة
رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (مفزاك لايف) العبري أن هناك محاولة فلسطينية جديدة لعرقلة العمل في كشف الأنفاق، وذلك بعدما أقدم فلسطينيون برشق قوة هندسية إسرائيلية وجرافات تابعة للجيش بالحجارة في منطقة خزاعة جنوب قطاع غزة.
وأكد الموقع ذاته أنه لم يقع أي اصابة بين جنود الاحتلال جراء رشق الحجارة.
زعم موقع (مفزاك لايف) العبري أن هناك محاولة فلسطينية جديدة لعرقلة العمل في كشف الأنفاق، وذلك بعدما أقدم فلسطينيون برشق قوة هندسية إسرائيلية وجرافات تابعة للجيش بالحجارة في منطقة خزاعة جنوب قطاع غزة.
وأكد الموقع ذاته أنه لم يقع أي اصابة بين جنود الاحتلال جراء رشق الحجارة.
التعليقات