حماس: التصعيد الإسرائيلي على غزة يَهدف لإفشال مسيرة العودة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن القصف الذي شنته طائرات الاحتلال، مساء يوم السبت، جنوب قطاع غزة؛ يهدف إلى إفشال مسيرة العودة الكبرى، المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل.أوضح فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستهداف مواقع المقاومة، يهدف إلى إرباك الساحة، وإرهاب الناس، لإفشال مسيرة العودة الكبرى، وكسر الحصار، بحسب ما جاء على موقع الحركة الإلكتروني.ولفت برهوم إلى أن هذا يعكس أزمة الاحتلال الحقيقية، جراء إصرار الشعب الفلسطيني على إفشال مخططاته وانتزاع حقوقه، موضحاً أن محاولات الاحتلال لكسر إرادة شعبنا ومقاومته لن تنجح.