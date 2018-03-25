إصابة طالب في مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب طالب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مدرسة بورين الثانوية جنوب نابلس.وأفاد مدير مدرسة بورين إبراهيم عمران، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب خروج الطلبة للاستراحة الصباحية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأشار إلى أن جنود الاحتلال، هاجموا الطلبة داخل المدرسة بقنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة الطالب أحمد فراس منصور، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.