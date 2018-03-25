شؤون فلسطينية

بعد محاكمة "عهد".. بريطانيا: على إسرائيل أن تحسن معاملتها لأطفال فلسطين

بعد محاكمة "عهد".. بريطانيا: على إسرائيل أن تحسن معاملتها لأطفال فلسطين
عهد التميمي
رام الله - دنيا الوطن
دعت بريطانيا إسرائيل، إلى تحسين معاملتها للأولاد الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، وذلك على خلفية محاكمة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، في إطار صفقة ادعاء.

وقالت بريطانيا: إن على إسرائيل بذل جهد أكبر للدفاع عن الناس الخاضعين لمسؤوليتها. 

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، اليستر بيرت، "إن محاكمة عهد التميمي يشكل دليلاً على أن الصراع يدمر حياة الجيل الشاب، الذي يفترض أن ينشأ معاً بسلام، لكنه يبقى منقسمًا".

وقال بيرت: إن بريطانيا ستواصل مطالبة إسرائيل بتحسين سلوكها، كي يتفق مع القانون الدولي، فما أسماه "التحسينات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية"، غير كافية. 

وكانت المحكمة العسكرية، قد حاكمت التميمي، مساء الأربعاء الماضي، بزعم مهاجمة ضابط وجندي في الجيش الإسرائيلي.

وجاء في إطار صفقة ادعاء وقعتها عهد مع النيابة العسكرية، فرضت المحكمة على عهد التميمي السجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر، تشمل الأشهر الثلاثة التي أمضتها في السجن منذ اعتقالها، كما فرضت عليها دفع غرامة بقيمة 5000 شيكل.

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