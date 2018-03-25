رأفت: على المجتمع الدولي مواجهة الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بمؤتمر دولي للسلام

رام الله - دنيا الوطندان صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) قيام سلطات الاحتلال بإسكان (450) عائلة في الحي الاستيطاني الجديد (جبعات زئيف) شمالي القدس المحتلة.واعتبر رأفت، الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية الاستعمارية المتسارعة، وغير القانونية، بأنها تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على أن ذلك لن يُغير من الوضع القانوني للمدينة المقدسة.وقال: إن هذه الانتهاكات تأتي بدعم وتنسيق أميركي، فمجموع القرارات الأحادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية المناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها توقيع ترامب على "قانون تايلور فورس" الذي يمنع وزارة الخارجية الأمريكية من تحويل مساعدات لسلطة الفلسطينية، كلها تأتي في سياق تقويض السلام وإنهاء حل الدولتين".وفي سياق آخر وتعقيباً على تعيين ترامب لأصدقاء إسرائيل في مناصب رفيعة كتعيين "جون بولتون" مستشاراً للأمن القومي المعروف بمواقفه المتطرفة تجاه الحق الفلسطيني واعتباره المفاوضات على حل الدولتين "مضيعة للوقت"، قال رأفت: إن الإدارة الأمريكية بقراراتها وممارساتها تجر المنطقة نحو مزيد من الانفجار، وتعمل بشكل متسارع على إنهاء فرص السلام، وعلى المجتمع الدولي مواجهة ذلك، عبر عقد مؤتمر دولي عاجل، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وأشاد رأفت، بالدول التي صوتت على قرارات مجلس حقوق الإنسان الأربعة الخاصة بفلسطين، والتي صدرت يوم الجمعة الماضي مؤكدا على أن ذلك يصب في مصلحة السلام والاستقرار بالمنطقة، ويؤكد على عدالة القضية الفلسطينية، وهمجية الاحتلال وظلمه.