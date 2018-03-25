وزير الاتصالات يَفتتح ورشة لصياغة استراتيجية جمعية الحاسبات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنافتتح د. علام موسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل لوضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بجمعية الحاسبات الفلسطينية، وذلك اليوم في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأثنى د. موسى على الفكرة التي تقوم عليها الجمعية، معتبراً أنها مبادرة تساهم في إضافة حافز لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، ورفع كفاءة العاملين فيه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الاهتمام بالخريجين من هذا القطاع والحد من بطالتهم، بما يشمل التدريب والتأهيل ورعاية الإبداع والتميز.وأعرب عن استعداد الوزارة لتوفير الدعم اللازم للجمعية التي تعمل تحت إشراف الوزارة، وتوفير كافة التسهيلات بما فيها الاستفادة من المركز الوطني للإبداع التكنولوجي التابع للوزارة.وقال رئيس الجمعية د. نضال الجعبري: إن الجمعية تعتبر الأولى من نوعها، التي تستهدف المنخرطين في قطاع الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وتهتم وتعمل على جمع العاملين فيه أفراداً ومؤسسات، والعمل على تنميتهم ورعاية مصالحهم ومتابعة حقوقهم وتطلعاتهم وتنظيم عملهم ومهنتهم والتبادل العلمي والمعرفي بينهم، بما يخدم تطوير وتنمية هذا الوطن، ورفعة شأنه وازدهاره وتقدمه، علماً أنها ستشمل كافة محافظات الوطن، وستكون على غرار الجمعيات النظيرة في الدول العربية والعالم.وتناول جدول أعمال الورشة اليوم، ملخص احتياجات الفئات المستهدفة، والتحليل الرباعي "نقاط القوة والضعف"، وكيفية العضوية في الجمعية، ومقترح نظام ولوائح خاص بها، وتحديد المحاور والغايات الاستراتيجية للجمعية.