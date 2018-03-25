شؤون فلسطينية

حجازي: حريصون على الانضمام للاتفاقيات المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

حجازي: حريصون على الانضمام للاتفاقيات المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون العلاقات المتعددة الأطراف عمار حجازي، أهمية الانضمام الفلسطيني للاتفاقيات التي ترسخ ركائز الدولة، وتحمي المواطن الفلسطيني، وتدافع عن حقوقه وتصونها، وتضمن مواءمة الدولة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال حجازي في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: إن وزارة الخارجية، قد أنجزت مسودة التقرير الوطني المُعد بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الفصل العنصري، وقدمته لهيئة المعاهدات الدولية التي تتولى مسؤولية الإشراف على إنفاذ الدول على المعاهدات.

وأوضح، أن دولة فلسطين بانتظار جلسة المساءلة من قبل هيئة الخبراء حول مدى انفاذها للقوانين، لافتاً أن التقرير سوف يؤكد مدى الالتصاق الفلسطيني مع تنفيذ الحقوق الواردة في الاتفاقية، وإيضاح أسباب تعثر الإنفاذ حال حدوثه.

وأشار حجازي، إلى أن الانضمام للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الفصل العنصري في عام 2014، جاء ضمن إطار التوجه العام لدولة فلسطين، لتلعب دورها كدولة على المستوى الدولي، ولتأخذ مكانتها وترسيخ ركائزها وللاستفادة منها على المستوى الوطني، ولضمان حماية المواطنين الفلسطينيين من أي تمييز عنصري في الحقوق من أي طرف دولي كان.

وأكد حجازي، أن الانضمام الفلسطيني لمثل هذه المعاهدات، يأتي بهدف ترسيخ ركائز الدولة ولحماية المواطن الفلسطيني وللدفاع عن حقوقه وصيانتها، ولضمان أن تكون دولة فلسطين دولة متوائمة وتتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودولة قانون تسودها المساواة.

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