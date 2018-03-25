شؤون فلسطينية

ماذا قال رُؤساء أركان الجيش الإسرائيلي حول إمكانية اندلاع حرب الصيف المقبل؟

ماذا قال رُؤساء أركان الجيش الإسرائيلي حول إمكانية اندلاع حرب الصيف المقبل؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث أربعة من رؤساء أركان الجيش الإسرائيلي السابقين، اليوم الأحد، عن توقعاتهم بشأن إمكانية اندلاع حرب في الصيف المقبل.

جاء ذلك، خلال مشاركة كل من بيني جانتز وداني حالوتس وشاؤول موفاز وموشيه يعلون في مؤتمر نظمته صحيفة (يديعوت أحرونوت)، العبرية.

وقال جانتز: "أعتقد أنه يجب أن لا يكون هناك حرب، ولكن من الممكن أن تفرض الظروف مثل هذه المعركة".

في حين قال حالوتس: "ربما تكون هناك حرب على جبهة عربية ما، لكنني لا أجزم بذلك".

بدوره، يعتقد موفاز أنه "لن يكون هناك حرب في الصيف"، وأن الجيش الإسرائيلي واحد من أكبر وأقوى الجيوش في العالم، كل الأعداء من حوله يعرفون قدرة الجيش، ولذلك أقدر أنه لن تكون هناك حرب.

من جانبه، قال يعلون، "إن دور الجيش والقيادة السياسية يقضي بتأجيل الحرب المقبلة، وأعتقد أن هذا الجهد سينجح بتأجيل الجولة المقبلة قدر الإمكان".

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