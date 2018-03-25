الأوقاف تُحذر من مخططات الاحتلال غير المسبوقة في القدس

رام الله - دنيا الوطنحذرت وحدة القدس والعلاقات العامة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، من مغبة المخططات الاستيطانية المتواصلة، القاضية بإقامة العديد من البؤر الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين المقدسيين هناك.بدوره، أوضح مدير عام وحدة القدس والعلاقات العامة أمير أبو العمرين، أن بلدية الاحتلال تعتزم بناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر الواقع جنوب مدينة القدس، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست الأولى ولا الأخيرة، إذ ينفذ الاحتلال مخططاته في ظل الصمت العربي، والانشغال الإعلامي في هذه الأثناء.ولفت أبو العمرين إلى أن هذا المخطط الجديد، يأتي لتوسيع مستوطنة (نوف زهاف)، والتي تضاف إلى 350 وحدة استيطانية كانت مقررة خلال المشروع عام 2017.وقال: "نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف، حيث إنها تنوي تحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية في منطقة الأغوار الشمالية لصالح بناء مدينة استيطانية على آلاف الدونمات".يشار إلى أن معظم سكان هذه القرية، هم مزيج من قبائل وعشائر العبيدية والسواحرة.ويقع جبل المكبر جنوب مدينة القدس، وإلى الشرق من محطة السكة الحديدية.