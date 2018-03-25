وزارة التعليم بغزة تُناقش خطتها الخاصة بفعاليات يوم الأرض

رام الله - دنيا الوطنناقشت وزارة التربية والتعليم العالي، خطتها الخاصة بإحياء يوم الأرض، الذي يصادف الثلاثين من آذار/ مارس الحالي.جاء ذلك، خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. معتصم الميناوي، ومدير عام الأنشطة التربوية أ. هاني الهور، وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام.وجرى خلال اللقاء، مناقشة مفاصل الخطة التي تم وضعها في هذا الشأن، ومنها تفعيل الإذاعة المدرسية الصباحية والحصة الأولى يوم الخميس المقبل للحديث عن يوم الأرض وإتاحة الفرص للطلبة لكتابة أسماء بلداتهم الأصلية والتعريف بها، إضافة إلى إطلاق (هاشتاق) في نفس اليوم الساعة السابعة مساء بهذا الخصوص، وإنتاج العديد من التصميمات والفيديوهات الخاصة.ومن المقرر، أن يتم تنظيم جولة للصحفيين في مدرسة سليمان سلطان الأساسية العليا غرب غزة يوم الخميس، أيضاً للتغطية الإعلامية لجانب من الفعاليات في هذا المجال، كما سيقوم وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، بإلقاء كلمة يتم بثها عبر الإذاعة المدرسية الصباحية في مختلف المدارس بشكل متزامن.وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام العلاقات الدولية والعامة معتصم الميناوي، أن الوزارة ستقوم بالعديد من الفعاليات على صعيد المدارس والوزارة والمديريات لإحياء يوم الأرض.وأضاف: "الهدف الرئيس هو ترسيخ الوعي والمعارف لدى طلبتنا والأسر الفلسطينية بأهمية هذا اليوم، وأهمية التمسك بأرضنا فلسطين، وضرورة العمل على تحريرها".