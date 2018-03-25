الوزير الأعرج يَطّلع على احتياجات بلدية قباطية من المشاريع التنموية

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات بلدية قباطية بمحافظة جنين، من المشاريع التنموية التطويرية.جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الأحد، مع رئيس بلدية قباطية بلال عساف، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وطواقم الوزارة.واستعرض عساف طبيعة الأعمال التي أنجزها المجلس البلدي، ومتابعته لكافة القضايا المتعلقة بالمواطنين، بالإضافة إلى الالتزام بسداد الديون والمستحقات على البلدية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأبرز الاحتياجات المتمثلة بضرورة العمل على تأهيل شبكة المياه، وتركيب عدادات الدفع المسبق، وتأهيل وتعبيد الطرق الداخلية، والطرق الرابطة، وغيرها من المشاريع الحيوية.بدوره، أكد الأعرج التزام الوزارة بدعم كافة الهيئات المحلية ورفدها بمشاريع تنموية تطويرية من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.وأشار الأعرج إلى أهمية التفكير بإقامة مشاريع تنموية اقتصادية، بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ مشاريع تسهم في زيادة الإيرادات المالية للبلدية، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة، بالعمل على تلبية الاحتياجات ضمن الإمكانات المتاحة.