لأول مَرة بشكل عَلني.. القسام يُطلق صواريخ من غزة تجاه البحر

رام الله - دنيا الوطنأطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) اليوم الأحد، عدة صواريخ من قطاع غزة تجاه البحر.بدوره، أفاد موقع (I24NEWS) أن كتائب القسام لأول مرة تطلق هذه الصواريخ بشكل علني، لافتاً إلى أن ذلك جرى خلال المناورات العسكرية التي أطلقتها الكتائب.