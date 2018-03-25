شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض صادرات السلع الفلسطينية بنسبة 13% خلال شهر يناير

الإحصاء: انخفاض صادرات السلع الفلسطينية بنسبة 13% خلال شهر يناير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انخفضت الصادرات الفلسطينية خلال شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2018 بنسبة 13% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 82.9 مليون دولار أمريكي.

انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون الثاني 2018 بنسبة 10.4% بالمقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87.9% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الثاني 2018، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 28.1% بالمقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية:

شهدت الواردات في شهر كانون الثاني 2018 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 10.4% بالمقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 466.2 مليون دولار أمريكي.

انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون الثاني 2018 بنسبة 1.5% بالمقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56.1% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون الثاني 2018. بينما شهدت الواردات من باقي دول العالم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة:

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 2.5% خلال شهر كانون الثاني 2018 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 11.7% مقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2017، حيث بلغ العجز 383.3 مليون دولار أمريكي.

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