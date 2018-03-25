فيديو: حمد: جامعة الأزهر تواجه مرحلة انهيار وعلى الطلبة دفع الحد الأدنى

فيديو: حوار خاص مع رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر

خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشقال رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر، الدكتور عبد الرحمن حمد: إن الجامعة أمام مرحلة انهيار حقيقي في حال لم يلتزم الطلاب بدفع الحد الأدنى من الرسوم الجامعية، مشدداً على أنه لن يسمح لأي طالب بتقديم الامتحانات دون دفع الحد الأدنى.وأضاف حمد، لبرنامج (حوار خاص) عبر قناة "دنيا الوطن"، إن الجامعة، وصلت إلى أسوأ حالاتها، وهي تأمل أن يتوفر لديها الإيرادات التي تمكنها من تغطية المصروفات، مشيراً إلى أن الجامعة تبحث في بعض الحلول.