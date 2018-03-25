شؤون فلسطينية

قراقع: الإداريون يرفضون التهديدات ومستمرون في مقاطعة المحاكم

قراقع: الإداريون يرفضون التهديدات ومستمرون في مقاطعة المحاكم
رام الله - دنيا الوطن
قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن الأسرى الإداريين يرفضون التهديدات الإسرائيلية باستخدام القوة لإجبارهم على المثول دون توقف أمام محاكم الاعتقال الإداري، وأن خطوتهم بمقاطعة المحاكم متواصلة دون توقف حتى يتم إعادة النظر في قانون الاعتقال الإداري التعسفي.

وأشار قراقع إلى أن سلطات السجون، هددت عدداً من الأسرى الإداريين باستخدام القوة والقمع لإجبارهم على المثول أمام المحاكم التي يرفض الأسرى الاعتراف بشرعيتها وقانونيتها، وهذا ما جرى مع الأسير صالح الجعيدي سكان مخيم الدهيشة المحكوم بالإداري.

وكشف قراقع، أن لقاءات جرت بين الأسرى الإداريين في سجن (عوفر) ومسؤول الاستخبارات في السجون المدعو بيتون حضرها كل من الأسير أكرم حامد، ويحيى جادو، ولكن لم تسفر عن نتائج أو اتفاق يلبي مطالب الإداريين، وكذلك لقاءات مطولة مع مندوب الصليب الأحمر الدولي، بهدف ممارسة الصليب الضغوطات لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفية.

ويذكر، أن ما يقارب 500 أسير إداري من بينهم 3 أسيرات قاصرات يقاطعون محاكم الاعتقال الاداري منذ 15/2/2018.

تصريحات قراقع، جاءت خلال زيارات لأسرى محررين في محافظتي طوباس وبيت لحم، وهم فهد بني عودة الذي قضى 15 عاماً بالسجون، ومحمد الماجد الذي قضى 16 عاماً بالسجون وعائلة الأسير المريض محمد بشارات المحكوم 18 سنة، ويعاني من فشل كلوي، هم من سكان طوباس، والأسير المحرر علاء عبد الكريم الصطافي الذي قضى 16 عاماً من سكان مخيم الدهيشة، والأسير أكرم نصري عبد ربه، الذي قضى عامين في الاعتقال الإداري، وهو من سكان مخيم الدهيشة.

وقد شارك في الزيارات القائم بأعمال محافظ طوباس أحمد سعد ومدير نادي الأسير محمود صواطفة، ومدير الهيئة أحمد أبو الحسن، ووفد من هيئة الأسرى وأسرى محررون.


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