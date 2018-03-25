الحمد الله يترأس اجتماع اللجنة العليا للقدس

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، نيابة عن الرئيس محمود عباس، اجتماع اللجنة العليا للقدس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة برام الله، بحضور وزير القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ومفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، ورئيس المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة.وبحث رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة، آخر تطورات الأوضاع في المدينة المقدسة، وسُبل دعم القدس وسكانها في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها.